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Сиражетдинов Уралис Миндиярович
Сиражетдинов Уралис Миндиярович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.05.1959
Дата смерти
1979
Пол
Мужской
Отец
Миндияр Сиражетдинович
1913 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1959
Отец:
Миндияр Сиражетдинович
Мать: не указана
Смерть
1979
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