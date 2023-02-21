Сиражетдинов Уралис Миндиярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиражетдинов Уралис Миндиярович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1959

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1959

Отец: Миндияр Сиражетдинович

Мать: не указана

Смерть
1979
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