Муравьёв Николай Валерианович
Место рождения
Дата рождения09.10.1850
Дата смерти14.12.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1850
Место жительства
С 1870 по 1873
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1873 по 1878
Место жительства
С 1878 по 1879
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1879 по 1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1884 по 1905
Место жительства
С 1905 по 1908
г. Рим, Италия
Смерть
14.12.1908
г. Рим, Италия