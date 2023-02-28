Муравьёв Николай Валерианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёв Николай Валерианович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

09.10.1850

Дата смерти

14.12.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1850
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1870 по 1873
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1873 по 1878
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1878 по 1879
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1879 по 1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1884 по 1905
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905 по 1908
г. Рим, Италия
Смерть
14.12.1908
г. Рим, Италия
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