Щуренков Василий 2 Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Щуренков Василий Анфимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1905 ст.
Дочь: Щуренкова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Щуренкова Екатерина Георгиевна
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
375 Восприемники: Дамиан Васильев и д. Негошкова девица Марфа Дамианова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно