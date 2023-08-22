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Щуренков Василий 2 Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щуренков Василий Анфимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1905 ст.

Дочь: Щуренкова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Щуренкова Екатерина Георгиевна

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
375 Восприемники: Дамиан Васильев и д. Негошкова девица Марфа Дамианова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щуренкова Екатерина Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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