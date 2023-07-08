Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1969

Сын: Кривошеев Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Кривошеева Мария Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Кривошеева Мария Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеев Александр Леонидович

Мать ребёнка: Кривошеева Мария Исаевна

Смерть
Неизвестно
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