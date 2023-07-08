Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1969
Сын: Кривошеев Юрий Леонидович
Мать ребёнка: Кривошеева Мария Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Кривошеева Мария Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Александр Леонидович
Мать ребёнка: Кривошеева Мария Исаевна
Смерть
Неизвестно