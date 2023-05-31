Архипова (Тузова) Ульяна Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Тузова) Ульяна Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Александра Ильична

Отец ребёнка: Архипов Илья Артемьевич

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Илья Артемьевич

Смерть
Неизвестно