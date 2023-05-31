Архипова (Тузова) Ульяна Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Александра Ильична
Отец ребёнка: Архипов Илья Артемьевич
Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно