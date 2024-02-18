Ксения Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Источник: РС 1858 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Регеда Федор Григорьев

Источник: РС 1858 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова (Регеда) Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Регеда Федор Григорьев

Смерть
Неизвестно

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