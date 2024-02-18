Ксения Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Около 1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Источник: РС 1858 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи
Бракосочетание
Неизвестно
Источник: РС 1858 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкасова (Регеда) Анастасия Федорова
Отец ребёнка: Регеда Федор Григорьев
Смерть
Неизвестно