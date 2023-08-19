Хомякова Пелагея Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Евсюкова Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Хомяков Максим Никифорович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Хомяков Николай Максимович
Отец ребёнка: Хомяков Максим Никифорович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Хомяков Матвей Максимович
Отец ребёнка: Хомяков Максим Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно