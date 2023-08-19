Хомякова Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомякова Пелагея Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Евсюкова Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Хомяков Максим Никифорович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Хомяков Николай Максимович

Отец ребёнка: Хомяков Максим Никифорович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Хомяков Матвей Максимович

Отец ребёнка: Хомяков Максим Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомяков Максим Никифорович

Смерть
Неизвестно
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