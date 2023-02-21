Сеначин Иван (малой) Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Сеначин Никита Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Сеначин Евдоким Иванович (малой)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеначина Парасковья
Смерть
Неизвестно