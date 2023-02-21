Сеначин Иван (малой) Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеначин Иван (малой) Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

1805 г.р.
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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Сеначин Никита Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Сеначин Евдоким Иванович (малой)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеначина Парасковья

Смерть
Неизвестно
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