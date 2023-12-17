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Соловьёв Павел Николаевич
Соловьёв Павел Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.?
Пол
Мужской
Отец
Соловьёв Николай
1973 г.р.
Мать
Соловьёва (Щёгина) Ирина Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.?
Отец:
Соловьёв Николай
Мать:
Соловьёва Ирина Александровна
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