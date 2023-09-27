Равил Газизуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРавил Газизуллович

Равил Газизуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Газизулла

Мать: Нуржихан Гарафетдиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close