Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Равил Газизуллович
Равил Газизуллович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Газизулла
Мать
(Камалеева) Нуржихан Гарафетдиновна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Газизулла
Мать:
Нуржихан Гарафетдиновна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия