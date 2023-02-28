Никульчиков Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
16.01.1906 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1907 ст.
Сын: Никульчиков Нил Васильевич
Мать ребёнка: Никульчикова Калерия Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1909 ст.
Дочь: Никульчикова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Никульчикова Калерия Васильевна
Рождение ребёнка
11.07.1911 ст.
Сын: Никульчиков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Никульчикова Калерия Васильевна
Смерть
Неизвестно