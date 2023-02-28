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Никульчиков Василий Дмитриевич

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Никульчиков Дмитрий Николаевич

Мать: Никульчикова Ольга Ивановна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.01.1906 ст.

Жена: Никульчикова Калерия Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1907 ст.

Сын: Никульчиков Нил Васильевич

Мать ребёнка: Никульчикова Калерия Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.02.1909 ст.

Дочь: Никульчикова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Никульчикова Калерия Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.07.1911 ст.

Сын: Никульчиков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Никульчикова Калерия Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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