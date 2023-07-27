Днепровский Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДнепровский Павел Владимирович

Днепровский Павел Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Днепровский Владимир Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Днепровский Илья Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Днепровский Кирилл Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Днепровская Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Днепровская Наталья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close