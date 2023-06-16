Милославский Андрей Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Военная служба
С 1512 по 1522
Участник Русско-литовской войны 1512—1522 годов
Военная служба
Неизвестно
Орша, Оршанский район, Витебская область
Попал в литовский плен в битве под Оршей (1514)
Смерть
Неизвестно
Брест, Брестская область
умер в заключении в Бресте.