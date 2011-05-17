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Поляновский Юрий Алекксеевич
Поляновский Юрий Алекксеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.05.2011
Пол
Мужской
Отец
Поляновский Алексей Владимирович
1980 г.р.
Мать
Поляновская (Алиева) Валерия Рагифовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.2011
Отец:
Поляновский Алексей Владимирович
Мать:
Поляновская Валерия Рагифовна
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