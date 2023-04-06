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Марья
Марья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1810
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Родион
1770 г.р.
Мать
Евдокия
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Родион
Мать:
Евдокия
Смерть
Неизвестно
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