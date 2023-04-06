Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья

Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Родион

Мать: Евдокия

Смерть
Неизвестно