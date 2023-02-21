Жигулин Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1939
Дата смерти23.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1939
Бракосочетание
02.04.1969
Жена: Жигулина Анна
Токарёвка, Токарёвский района, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.12.1969
Сын: Жигулин Алексей
Мать ребёнка: Жигулина Анна
потсдам
Рождение ребёнка
23.01.1972
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Жигулина Анна
Смерть
23.10.1981
Куйвози деревня