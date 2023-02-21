Жигулин Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигулин Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1939

Дата смерти

23.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1939

Отец: Жигулин Василий Павлович

Мать: Жигулина Зинаида Акимовна

Бракосочетание
02.04.1969

Жена: Жигулина Анна

Токарёвка, Токарёвский района, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.12.1969

Сын: Жигулин Алексей

Мать ребёнка: Жигулина Анна

потсдам
Рождение ребёнка
23.01.1972

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Жигулина Анна

Смерть
23.10.1981
Куйвози деревня
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