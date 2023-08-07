Логин Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логин Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Федосей Перфильевич

Мать: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Меланья Логинова

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Николай Логинович

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ирина Логинова

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Сергей Логинович

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Степан Логинович

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Михаил Логинович

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марья Логинова

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
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