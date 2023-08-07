Логин Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Федосей Перфильевич
Мать: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Меланья Логинова
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Николай Логинович
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ирина Логинова
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Сергей Логинович
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Степан Логинович
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Михаил Логинович
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марья Логинова
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно