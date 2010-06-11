Батурина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти11.06.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1956
Сын: Батурин Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Батурин Виктор
Рождение ребёнка
30.03.1960
Сын: Батурин Алексей Викторович
Отец ребёнка: Батурин Виктор
Рождение ребёнка
30.03.1960
Сын: Батурин Алексей Викторович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
11.06.2010