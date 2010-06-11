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Батурина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

11.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1956

Сын: Батурин Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Батурин Виктор

Рождение ребёнка
30.03.1960

Сын: Батурин Алексей Викторович

Отец ребёнка: Батурин Виктор

Рождение ребёнка
30.03.1960

Сын: Батурин Алексей Викторович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
11.06.2010

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