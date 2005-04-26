Белых Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1980
Дата смерти26.04.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.2003
Сын: Белых Владислав Александрович
Мать ребёнка: Казакова Олеся Сергеевна
Рождение ребёнка
27.07.2004
Дочь: Белых Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Казакова Олеся Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казакова Олеся Сергеевна
Смерть
26.04.2005