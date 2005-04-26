Белых Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1980

Дата смерти

26.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.2003

Сын: Белых Владислав Александрович

Мать ребёнка: Казакова Олеся Сергеевна

Рождение ребёнка
27.07.2004

Дочь: Белых Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Казакова Олеся Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Олеся Сергеевна

Смерть
26.04.2005
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