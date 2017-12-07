Ермачков Владимир Никитьевич (Никитич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1939
Дата смерти07.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939
Отец: Ермачков Никита Фёдорович
Мать: Ермачкова Ольга Иудовна
Бракосочетание
09.08.1963
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.2017