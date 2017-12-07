Ермачков Владимир Никитьевич (Никитич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермачков Владимир Никитьевич (Никитич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1939

Дата смерти

07.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939

Отец: Ермачков Никита Фёдорович

Мать: Ермачкова Ольга Иудовна

Бракосочетание
09.08.1963

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.12.2017
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