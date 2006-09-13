Мальшина (Подосиновикова) Раиса Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальшина (Подосиновикова) Раиса Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1937

Дата смерти

13.09.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1937

Отец: Подосиновиков Афанасий

Мать: Подосиновикова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
21.07.1957

Сын: Мальшин Александр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
13.09.2006
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