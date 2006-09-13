Мальшина (Подосиновикова) Раиса Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1937
Дата смерти13.09.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1937
Рождение ребёнка
21.07.1957
Сын: Мальшин Александр Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
13.09.2006