Рябцев Павел Федотович
Место рождения
Дата рождения20.11.1920
Дата смерти07.05.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябцева Вера Филлиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябцева Вера Филлиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябцева Вера Филлиповна
Смерть
07.05.1986