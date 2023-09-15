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Рябцев Павел Федотович

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

20.11.1920

Дата смерти

07.05.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябцева Вера Филлиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябцева Вера Филлиповна

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябцева Вера Филлиповна

Смерть
07.05.1986
Курск, город Курск, Курская область
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