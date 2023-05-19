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Воробьёв Николай Фёдорович

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

17.12.1897

Дата смерти

25.08.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1897

Отец: Воробьёв Фёдор Степанович

Мать: Воробьёва Евгения Семёновна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1927

Сын: Воробьёв Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Степановна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.08.1929

Сын: Воробьёв Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Степановна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1931

Дочь: Ефименко Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Степановна

Рождение ребёнка
12.04.1935

Дочь: Арчакова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Степановна

Рождение ребёнка
02.12.1939

Сын: Воробьёв Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Степановна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Варвара Степановна

Смерть
25.08.1945
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Причина смерти: Гангрена после ранения