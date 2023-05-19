Воробьёв Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения17.12.1897
Дата смерти25.08.1945
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1897
Рождение ребёнка
24.08.1927
Сын: Воробьёв Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Степановна
Рождение ребёнка
26.08.1929
Сын: Воробьёв Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Степановна
Рождение ребёнка
07.10.1931
Дочь: Ефименко Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Степановна
Рождение ребёнка
12.04.1935
Дочь: Арчакова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Степановна
Рождение ребёнка
02.12.1939
Сын: Воробьёв Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1945
Причина смерти: Гангрена после ранения