Мекотина (Мутинова) Прасковья Осипова
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Греховодова Анна Петрова
Отец ребёнка: Мекотин Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1772
Сын: Мекотин Федот Петров
Отец ребёнка: Мекотин Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Мекотин Петр Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785