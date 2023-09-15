Мекотина (Мутинова) Прасковья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мекотина (Мутинова) Прасковья Осипова

Место рождения

Вышние Пены, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышние Пены, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Греховодова Анна Петрова

Отец ребёнка: Мекотин Петр Григорьев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Мекотин Федот Петров

Отец ребёнка: Мекотин Петр Григорьев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Мекотин Петр Григорьев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мекотин Петр Григорьев

Смерть
1785
Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
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