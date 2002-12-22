Петухова (Чазова) Маргарита Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова (Чазова) Маргарита Алексеевна

Петухова (Чазова) Маргарита Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1922

Дата смерти

22.12.2002

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1922

Отец: Чазов Алексей Алексеевич

Мать: Чазова (Старкова) Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Афонасий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Афонасий Тимофеевич

Смерть
22.12.2002
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.