Петухова (Чазова) Маргарита Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1922
Дата смерти22.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Афонасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Афонасий Тимофеевич
Смерть
22.12.2002
Похороны
Неизвестно