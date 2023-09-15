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Вторая Жена Васса Данилова

Место рождения

Воробьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Данил Минин

Мать: не указана

Воробьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ВОРОБЬЕВО МК-1744 23.04.1744 Той же вотчины деревни Старова Фатекова крестьянин вдовец Павел Тарасов Той же вотчины деревни Воробьева с крестьянской Даниловой дочерью Минина девкой Вассой повторным бр... Показать все
Бракосочетание
23.04.1744

Муж: Павел Тарасов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1744 23.04.1744 Той же вотчины деревни Старова Фатекова крестьянин вдовец Павел Тарасов Той же вотчины деревни Воробьева с крестьянской Даниловой дочерью Минина девкой Вассой повторным браком МК-1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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