Вторая Жена Васса Данилова
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Данил Минин
Мать: не указана
ВОРОБЬЕВО МК-1744 23.04.1744 Той же вотчины деревни Старова Фатекова крестьянин вдовец Павел Тарасов Той же вотчины деревни Воробьева с крестьянской Даниловой дочерью Минина девкой Вассой повторным бр... Показать все
Бракосочетание
23.04.1744
Муж: Павел Тарасов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1744 23.04.1744 Той же вотчины деревни Старова Фатекова крестьянин вдовец Павел Тарасов Той же вотчины деревни Воробьева с крестьянской Даниловой дочерью Минина девкой Вассой повторным браком МК-1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно