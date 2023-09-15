Мамзолова (Брехова) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1958
Бракосочетание
07.04.1979
Рождение ребёнка
21.04.1981
Сын: Мамзолов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Мамзолов Александр Борисович
Рождение ребёнка
11.06.1987
Сын: Мамзолов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Мамзолов Александр Борисович
Рождение ребёнка
11.06.1987
Сын: Мамзолов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Мамзолов Александр Борисович