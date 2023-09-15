Мамзолова (Брехова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамзолова (Брехова) Надежда Алексеевна

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

19.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1958

Отец: Брехов Алексей Николаевич

Мать: Брехова Евдокия Ивановна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
07.04.1979

Муж: Мамзолов Александр Борисович

Рождение ребёнка
21.04.1981

Сын: Мамзолов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Мамзолов Александр Борисович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.06.1987

Сын: Мамзолов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Мамзолов Александр Борисович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.06.1987

Сын: Мамзолов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Мамзолов Александр Борисович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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