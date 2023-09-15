Романенко Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Михаил
Мать: - Матрена Никитична
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романенко Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романенко Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно