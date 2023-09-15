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Романенко Прасковья Михайловна

Место рождения

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1874 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Михаил

Мать: - Матрена Никитична

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романенко Александр Дмитриевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романенко Александр Дмитриевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Александр Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
Неизвестно
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