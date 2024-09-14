Каськов Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каськов Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каськова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каськов Юрий

Мать ребёнка: Каськова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каськова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каськова Анна

Рождение ребёнка
20.04.1920

Сын: Каськов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Каськова Анна

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