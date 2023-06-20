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Makar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1856

Отец: Samson

Мать: Lyubov Davidova

Смерть
Неизвестно