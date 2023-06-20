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Makar
Makar
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.05.1856
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Samson
1829 г.р.
Мать
Lyubov Davidova
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1856
Отец:
Samson
Мать:
Lyubov Davidova
Смерть
Неизвестно
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