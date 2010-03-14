Бородич (Куранда) Нина
Место рождения
Дата рождения19.01.1923
Дата смерти14.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1923
Отец: Куранда Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородич Федор
Рождение ребёнка
20.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородич Федор
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
14.03.2010
Москва, город федерального значения Москва