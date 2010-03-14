Бородич (Куранда) Нина 19.01.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородич (Куранда) Нина

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Место рождения

Зимари, Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.01.1923

Дата смерти

14.03.2010

Пол

Женский

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1923

Отец: Куранда Яков

Мать: Куранда (Хавило) Параскева

Зимари, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородич Федор

Рождение ребёнка
20.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородич Федор

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
14.03.2010
Москва, город федерального значения Москва

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