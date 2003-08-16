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Темникова София Михайловна
Темникова София Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.2003
Пол
Женский
Отец
Темников Михаил Тимофеевич
1967 г.р.
Мать
Темникова (Лазарева) Наталья Ивановна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.2003
Отец:
Темников Михаил Тимофеевич
Мать:
Темникова Наталья Ивановна
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