Темникова София Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТемникова София Михайловна

Темникова София Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.2003

Отец: Темников Михаил Тимофеевич

Мать: Темникова Наталья Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close