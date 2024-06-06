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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменев Иван Семенович

Отец ребёнка: Каменев Семен Ефтифеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каменева) Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Каменев Семен Ефтифеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каменева) Марфа Семенова

Отец ребёнка: Каменев Семен Ефтифеевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Каменев Николай Семенович

Отец ребёнка: Каменев Семен Ефтифеевич

Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Каменев Андрей Семенович

Отец ребёнка: Каменев Семен Ефтифеевич

Смерть
Неизвестно

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