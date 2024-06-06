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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каменев Семен Ефтифеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каменева) Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Каменев Семен Ефтифеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каменева) Марфа Семенова
Отец ребёнка: Каменев Семен Ефтифеевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Каменев Николай Семенович
Отец ребёнка: Каменев Семен Ефтифеевич
Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Каменев Семен Ефтифеевич
Смерть
Неизвестно