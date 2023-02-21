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Борисова Наталья Сергеевна
Борисова Наталья Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.1987
Пол
Женский
Отец
Борисов Сергей Николаевич
1954 г.р.
Мать
Кильмиченко Анна Максимовна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1987
Отец:
Борисов Сергей Николаевич
Мать:
Кильмиченко Анна Максимовна
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