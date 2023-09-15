Егор (Георгий) Веденисов
Место рождения
Дата рождения23.04.1781 ст.
Дата смерти18.08.1840 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1802 ст.
Жена: Авдотья Кузьминична
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1814
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична
Смерть
18.08.1840 ст.
Лохта, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
От горячки