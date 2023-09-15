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Егор (Георгий) Веденисов

Место рождения

Ульянкино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.04.1781 ст.

Дата смерти

18.08.1840 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Между 1813 и 1814 г.р.

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульянкино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
07.02.1802 ст.

Жена: Авдотья Кузьминична

Рождение ребёнка
Между 1813 и 1814

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Авдотья Кузьминична

Смерть
18.08.1840 ст.
Лохта, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
От горячки
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