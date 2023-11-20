Мамбетова (Рахматуллина) Раиса Абдрашитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1979
Сын: Мамбетов Эльдар Жавдятович
Отец ребёнка: Мамбетов Жавдят Фаридович
Рождение ребёнка
01.10.1986
Дочь: Мамбетова Эльвира Жавдятовна
Отец ребёнка: Мамбетов Жавдят Фаридович
Бракосочетание
Неизвестно