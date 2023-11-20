Мамбетова (Рахматуллина) Раиса Абдрашитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамбетова (Рахматуллина) Раиса Абдрашитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1979

Сын: Мамбетов Эльдар Жавдятович

Отец ребёнка: Мамбетов Жавдят Фаридович

Рождение ребёнка
01.10.1986

Дочь: Мамбетова Эльвира Жавдятовна

Отец ребёнка: Мамбетов Жавдят Фаридович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамбетов Жавдят Фаридович

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