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Болотникова Зинаида Васильевна

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Место рождения

с. Останкино Ростокинская вол Московский уезд Московская губ.

Дата рождения

22.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915

Отец: Болотников Василий Сергеевич

Мать: Болотникова Елена Митрофановна

с. Останкино Ростокинская вол Московский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1951

Сын: Игорь

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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