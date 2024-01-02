Болотникова Зинаида Васильевна
Место рожденияс. Останкино Ростокинская вол Московский уезд Московская губ.
Дата рождения22.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915
с. Останкино Ростокинская вол Московский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1951
Сын: Игорь
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно