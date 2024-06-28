Салихов Вильдан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихов Вильдан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гатиятова Василя Самахужеевна

Рождение ребёнка
28.12.2019

Дочь: Салихова Арина Вильдановна

Мать ребёнка: Гатиятова Василя Самахужеевна

Рождение ребёнка
24.05.2021

Сын: Салихов Артур Вильданович

Мать ребёнка: Гатиятова Василя Самахужеевна

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