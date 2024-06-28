Салихов Вильдан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.2019
Дочь: Салихова Арина Вильдановна
Мать ребёнка: Гатиятова Василя Самахужеевна
Рождение ребёнка
24.05.2021
Сын: Салихов Артур Вильданович
Мать ребёнка: Гатиятова Василя Самахужеевна