Мушинский Тимофей Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМушинский Тимофей Лукич

Мушинский Тимофей Лукич

Место рождения

с. Старое , Переяславский уезд, Полтавская губерния

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

?.10.1936

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Мушинский Лука Антонов

Мать: Марья Александровна

с. Старое , Переяславский уезд, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1920

Дочь: Марина Тимофеевна

Мать ребёнка: Луиза Людвиговна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
28.10.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луиза Людвиговна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Александро-Невской церкви в университете гор. Одессы Херсонской епархии
горный инженер, купеческий сын, был свидетелем на свадьбах
Смерть
?.10.1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
на Смоленском кладбище (Ленинград)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close