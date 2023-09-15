Мушинский Тимофей Лукич
Место рожденияс. Старое , Переяславский уезд, Полтавская губерния
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти?.10.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Мушинский Лука Антонов
Мать: Марья Александровна
с. Старое , Переяславский уезд, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1920
Дочь: Марина Тимофеевна
Мать ребёнка: Луиза Людвиговна
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
28.10.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луиза Людвиговна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Александро-Невской церкви в университете гор. Одессы Херсонской епархии
горный инженер, купеческий сын, был свидетелем на свадьбах
Смерть
?.10.1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
на Смоленском кладбище (Ленинград)