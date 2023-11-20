Коровин Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1993

Отец: Коровин Владимир Валентинович

Мать: Коровина Людмила Ивановна

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