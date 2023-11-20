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Коровин Алексей Владимирович
Коровин Алексей Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1993
Пол
Мужской
Отец
Коровин Владимир Валентинович
1959 г.р.
Мать
Коровина Людмила Ивановна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1993
Отец:
Коровин Владимир Валентинович
Мать:
Коровина Людмила Ивановна
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