Янатьева Екатерина Харлампиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1905
Сын: Янатьев Илья Спиридонович
Отец ребёнка: Янатьев Спиридон Лазаревич
Рождение ребёнка
12.10.1908
Дочь: Людмила Спиридоновна
Отец ребёнка: Янатьев Спиридон Лазаревич
Рождение ребёнка
27.01.1910
Дочь: Людмила Спиридоновна
Отец ребёнка: Янатьев Спиридон Лазаревич
Рождение ребёнка
27.07.1911
Дочь: Евфросиния Спиридоновна
Отец ребёнка: Янатьев Спиридон Лазаревич
Рождение ребёнка
11.08.1913
Дочь: Елизавета Спиридоновна
Отец ребёнка: Янатьев Спиридон Лазаревич
Смерть
Неизвестно