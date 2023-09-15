Янатьева Екатерина Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янатьева Екатерина Харлампиевна

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1905

Сын: Янатьев Илья Спиридонович

Отец ребёнка: Янатьев Спиридон Лазаревич

Рождение ребёнка
12.10.1908

Дочь: Людмила Спиридоновна

Отец ребёнка: Янатьев Спиридон Лазаревич

Рождение ребёнка
27.01.1910

Дочь: Людмила Спиридоновна

Отец ребёнка: Янатьев Спиридон Лазаревич

Рождение ребёнка
27.07.1911

Дочь: Евфросиния Спиридоновна

Отец ребёнка: Янатьев Спиридон Лазаревич

Рождение ребёнка
11.08.1913

Дочь: Елизавета Спиридоновна

Отец ребёнка: Янатьев Спиридон Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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