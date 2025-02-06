Шевченко Ирина Михайловна 08.11.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1960

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1960

Отец: Уткин Михаил Игнатьевич

Мать: Уткина Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Геннадий Иванович

Москва, город федерального значения Москва

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