Шевченко Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевченко Геннадий Иванович