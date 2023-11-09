Сорокин Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Григорий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Сорокин, Терехин Тож Тимофей Дмитриев

Мать: Сорокина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Мария Николевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Мария Николевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Мария Николевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Мария Николевна

Работа или профессия
Неизвестно
Пастух
Смерть
1958
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