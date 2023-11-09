Сорокин Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Мария Николевна
Работа или профессия
Неизвестно
Пастух
Смерть
1958