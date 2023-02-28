Бубен (Мицура) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубен (Мицура) Тамара Андреевна

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Место рождения

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область

Дата рождения

28.02.1948

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1948

Отец: Мицура Андрей Михайлович

Мать: Мицура Анна Климовна

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.06.1969

Дочь: Квятковская Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Бубен Валерий Федорович

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубен Валерий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубен Александра

Отец ребёнка: Бубен Валерий Федорович

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