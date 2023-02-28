Бубен (Мицура) Тамара Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1948
Отец: Мицура Андрей Михайлович
Мать: Мицура Анна Климовна
Рождение ребёнка
18.06.1969
Дочь: Квятковская Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Бубен Валерий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубен Александра
Отец ребёнка: Бубен Валерий Федорович