Игнатова (Галкина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова (Галкина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Галкин Иван

Мать: Галкина Агафья

Смерть
Неизвестно
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