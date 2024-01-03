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Игнатова (Галкина) Валентина
Игнатова (Галкина) Валентина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Галкин Иван
1872 г.р.
Мать
Галкина (Агафонова) Агафья
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Галкин Иван
Мать:
Галкина Агафья
Смерть
Неизвестно
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