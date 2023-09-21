Яброва Маремьяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яброва Маремьяна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ябров Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Ябров Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ябров Тимофей Игнатьевич

Отец ребёнка: Ябров Игнатий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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