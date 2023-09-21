Яброва Маремьяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ябров Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ябров Игнатий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно