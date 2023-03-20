Дремина (Церковникова) Евдокия Дементиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремина (Церковникова) Евдокия Дементиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1860 г.р.

Мать

Вычислено 1876 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1923

Отец: Дементий Антонович Дометий Антонович

Мать: Церковникова Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
18.09.1947

Сын: Дремин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Дремин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дремин Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дремин Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область