Дремина (Церковникова) Евдокия Дементиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1923
Рождение ребёнка
18.09.1947
Отец ребёнка: Дремин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дремин Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область