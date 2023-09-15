Безгодова (Шингарова) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодова (Шингарова) Анна Михайлова

Место рождения

Шуравино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуравино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
15.04.1915

Муж: Безгодов Егор (Георгий) Иванов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3592 МК Камышевское 1915 Лл. 61 об. – 62 Б20. 15 апреля Д.Ожогиной кр. Георгий Иоаннов Безгодов, правосл., вторым, 35 лет и с.Шуравинского кр.д.д. Анна Михайлова Шингарова, правос... Показать все
Смерть
Неизвестно
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