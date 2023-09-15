Безгодова (Шингарова) Анна Михайлова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1915
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3592 МК Камышевское 1915 Лл. 61 об. – 62 Б20. 15 апреля Д.Ожогиной кр. Георгий Иоаннов Безгодов, правосл., вторым, 35 лет и с.Шуравинского кр.д.д. Анна Михайлова Шингарова, правос... Показать все
Смерть
Неизвестно