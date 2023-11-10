Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Ямщиков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ямщикова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ямщиков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Стрижова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Ямщиков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Ямщиков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Чегодаева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ямщиков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Ямщиков Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946