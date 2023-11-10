Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Ямщиков Яков Иванович

Отец ребёнка: Ямщиков Иван Максимович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ямщикова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ямщиков Иван Максимович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Стрижова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Ямщиков Иван Максимович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ямщиков Борис Иванович

Отец ребёнка: Ямщиков Иван Максимович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Чегодаева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ямщиков Иван Максимович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ямщиков Илья Иванович

Отец ребёнка: Ямщиков Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямщиков Иван Максимович

Смерть
1946
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