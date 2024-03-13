Lauck Johann George
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения10.07.1853
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1853
Отец: Lauck Johann George
Мать: Lauck Maria
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Бракосочетание
1883
Жена: Lauck Maria Elisavetta
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
11.07.1892
Сын: Lauck George George
Мать ребёнка: Lauck Maria Elisavetta
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
1910