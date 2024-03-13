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Lauck Johann George

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Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

10.07.1853

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1830 г.р.

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1853

Отец: Lauck Johann George

Мать: Lauck Maria

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Бракосочетание
1883

Жена: Lauck Maria Elisavetta

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
11.07.1892

Сын: Lauck George George

Мать ребёнка: Lauck Maria Elisavetta

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
1910
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